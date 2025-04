Rapunzel | il live action sospeso fino a data da destinarsi

Leggi su Cinefilos.it

: ildaSecondo alcune fonti, Disney ha messo in pausa la versionedi, cartone animato del 2010 di grande successo e molto importante per lo sviluppo dell’animazione in computer grafica per la società di Topolino. Lo apprendiamo da Variety.La storia basata sulla fiaba dei fratelli Grimm diera in fase di sviluppo attivo con Michael Gracey, regista di The Greatest Showman e Better Man, che avrebbe dovuto dirigerla. La sceneggiatrice di “Thor: Love and Thunder” Jennifer Kaytin Robinson era a bordo per scrivere la sceneggiatura.La decisione arriva nel bel mezzo dell’uscita di “Biancaneve” da parte di Disney, che ha incassato un tiepido $ 69 milioniad oggi negli Stati Uniti e $ 145 milioni in tutto il mondo.