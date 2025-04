Sololaroma.it - Roma, Baldanzi: “Crediamo nella qualificazione in Champions”

Tommasoè pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonistain questo finale di stagione. Ai microfoni de Il Tempo, il numero 35 giallorosso ha presentato la sfida con la Juventus: “Abbiamo dato una bella svolta in campionato dove avevamo iniziato male. Siamo molto contenti anche perché ci tenevamo a fare bene sin dall’inizio e ora abbiamo invertito il trend. Domenica sarà una partita difficile e ne seguiranno altre impegnative ma vogliamo fare bene per continuare a portare a casa tanti punti da qui alla fine“. Sull’assenza di Dybala: “Paulo è molto presente, anche ora che si è fatto male. Ci dimostra ogni giorno quanto tiene alla squadra. Per me è stato un onore arrivare qui e trovarmi davanti un campione come lui. Se mi sento all’altezza di sostituirlo? Mi sono serviti i primi mesi di ambientamento anche se penso di aver fatto buone cose.