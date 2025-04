.com - Passi di memoria e solidarietà: torna “Cammina con Ale” a Villa Pamphilj

Nel verde di, domenica 6 aprile, centinaia di persone indosseranno magliette arancioni per partecipare alla seconda edizione di “con Ale”. Non sarà una semplice passeggiata domenicale, ma un potente simbolo di come il ricordo possa trasformarsi in azione concreta. A due anni dalla tragica scomparsa di Alessandro Parini, giovane avvocato romano vittima di un attentato terroristico a Tel Aviv il 7 aprile 2023, la suacontinua a vivere attraverso progetti die inclusione.L’evento che trasforma il dolore in speranzaIl percorso che si snoderà tra i viali alberati del parco non è casuale: sono gli stessi sentieri che Alessandro percorreva nei weekend durante i suoi allenamenti. Un modo per sentirlo ancora presente,ndo letteralmente sulle sue orme.