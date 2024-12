Liberoquotidiano.it - "Lo hanno lasciato solo". Duro sfogo di Paulo Fonseca: il Milan sta per esplodere

Leggi su Liberoquotidiano.it

è più intelligente e più ingombrante di quanto Ibrahimovic & Co. potessero immaginare. Volevano un aziendalista e si sono ritrovati uno che va contro l'azienda. Anzi, uno che in questo momento è l'azienda.si è reso conto di essereal comando e ne sta approfittando con un'alzata di toni: locontro l'arbitro post-Atalanta è stato il primo passo, quello contro la squadra post-Stella Rossa il secondo. Niente di improvvisato, tutto parte di una strategia perché, per l'appunto,è intelligente. Molto intelligente. Sa benissimo di aver firmato un contratto triennale. Si sente al sicuro: in caso di esonero potrà ragionare con tranquillità sul prossimo passo e ne uscirebbe anche tutto sommato pulito con unche può arrivare nelle prime otto in Champions, percorso che lava i peccati di un campionato destinato a peggiorare.