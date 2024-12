Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Cervinia 2024 in DIRETTA: Sommariva griffa il podio alle spalle di Dusek e Bolton

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:51 Si chiude qui la nostratestuale della gara didi. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.12:50 Confermato l’ordine d’arrivo. Termina la gara di!12:49 Pronti, via ed è dunque arrivato ilper la pattuglia azzurra. Senza Visintin e con Moioli in small final ci ha pensato Lorenzo.12:47TERZO! Va bene così, un pizzico di fortuna per l’azzurro nonostante l’erroraccio in avvio. Vittoria dell’austriaco Jakobsull’australiano Cameron.12:47 Cade anche Grondin!12:46 Partiti! NOOOOO! Errore gravissimo in partenza di. Gara già finita per l’azzurro.12:44 L’azzurro sfida Cameron(AUS), Eliot Grondin (CAN) e Jakob(AUT).