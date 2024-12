Oasport.it - LIVE Civitanova-Al Ahly 3-1, Mondiale per club volley in DIRETTA: la Lube non brilla ma sarà in semifinale contro Trento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-17 Out Seif Abel eè indove affronterà!24-17 Mano out Davi Tenorio in primo tempo23-17 Errore al servizio23-16 Errore al servizio Al Ahli22-16 Errore al servizio22-15 Errore al servizio Al Ahli21-15 Errore al servizio21-14 Primo tempo Gargiulo20-14 La diagonale di Seif Abel da zona 220-13 Diagonale di Lagumdzija da zona 219-13 Errore al servizio Al Ahli18-13 La pipe di Elsram18-12 Out Salah da zona 417-12 Mano out Lagumdzija da zona 416-12 Muro Asran16-11 Errore al servizio16-10 Vincente Bottolo da zona 415-10 Il pallonetto di Asran15-9 Out Asran14-9 Invasione Al Ahli13-9 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea12-9 Errore al servizio Nikolov11-8 Mano out Halim in primo tempo11-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaa10-7 Mano out Lagumdzija da zona 29-7 Boninfante vincente di seconda intenzione8-7 Pallonetto vincente di Nikolov da zona 47-7 Errore al servizio7-6 Diagonale vincente di Nikolov da zona 46-6 Out Nikolov da zona 46-5 Errore al servizio Al Ahli5-5 Parallela di Asran da zona 45-4 Diagonale stretto di Lagumdzija da seconda linea4-4 Diagonale stretti di Asran da zona 44-3 Errore al servizio Al Ahli3-3 Fallo di trattenuta sulla palla spinta di Bottolo3-2 Errore al servizio Al Ahli2-2 Mano out Salah da zona 22-1 Diagonale stretta di Nikolov da zona 41-1 Mano out Salah da zona 21-0 Diagonale di Lagumdzija da zona 225-16 Fallo di seconda linea di Seif Abed edomina un terzo set senza storia.