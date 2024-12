Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: vince ancora Bø, Jacquelin cade sull’ultima salita! Giacomel 7° con tre errori. Uldal scrive la storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Non resta che salutarvi e ringraziarvi amici di OA Sport, in attesa di potervi fornire anche le immagini di quanto accaduto nel 4° poligono, quando ha fatto la. Si chiude qui la dell'di, un saluto sportivo! LA CHUTE D'ÉMILIEN Au coude à coude avec Johannes Boe, le Français tombe dans le dernier tour et laisse filer la victoire sur la poursuite. Suivez la saison de en intégralité sur Eurosport #ChaletClub pic.twitter.com/qgMYb80OHm— Eurosport France (@EurosportFR) December 14, 15:30 Ricordiamo che Martin, classe 2001 norvegese, ha riscritto la della disciplina sparando nel 4° poligono in 12?9. Qualcosa di mai visto! Conoscevamo le sue doti di rilascio colpi, questo però va oltre.