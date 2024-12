Secoloditalia.it - La provocazione (e l’appello) di Pingitore: per il Giubileo convertitevi e riaprite il Salone Margherita

Leggi su Secoloditalia.it

Con l’anno santo in via di inaugurazione, la città eterna si prepara si prepara a ricevere un afflusso straordinario di visitatori. Eppure, al momento la capitale si ritrova a fronteggiare la realtà inquietante di molti dei suoi storici teatri chiusi e alla mercé di un destino incerto. Tra questi, il, per cui Pierfrancesco, drammaturgo e figura di spicco del teatro italiano, si è ritrovato a lanciare un accorato appello affinché si risolva la situazione di questo importante spazio culturale, che ha segnato la vita artistica della capitale per oltre un secolo.e il provocatorio appello«Per il.eil, un teatro storico romano che ha 120 anni e che ha visto i fasti della Belle Epoque, e anche della Brutte Epoque che è seguita», ha detto, in vista dell’Anno Santo che porterà a Roma milioni di persone Pierfrancesco, drammaturgo, regista e autore televisivo, padre del Bagaglino che, parlando all‘Adnkronos, ha definito «scandalosa la situazione dei teatri nella Capitale».