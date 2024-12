Ilrestodelcarlino.it - La Costituzione, il regalo del Comune ai neodiciottenni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nei giorni scorsi in municipio a Guastalla, nella sala consiliare, si è svolta la consueta iniziativa "Maggiorenni di", con i neo diciottenni residenti in loco che sono stati accolti al palazzo comunale dal vicesindaco e assessore alla scuola Chiara Lanzoni, la quale dopo un saluto ha consegnato la copia della Carta Costituzionale ai giovani guastallesi che, nel corso di quest’anno, hanno compiuto o compiono 18 anni. E’ stata l’occasione per dare a questi ragazzi il benvenuto nella maggiore età. Erano presenti alla cerimonia in municipio anche gli assessori Alessandra Medici e Fiorello Tagliavini, il costituzionalista Gabriele Maestri (intervenuto sul tema "Le regole del gioco"), alcuni familiari dei ragazzi.