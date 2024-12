Puntomagazine.it - La cattedrale di Notre-Dame riapre dopo cinque anni: le tappe del lungo restauro

Il 7 dicembre 2024 ladidi Parigi ha riaperto al pubblicooltrediseguiti al rovinoso incendio del 2019Nelle giornate del 7 e dell’8 dicembre scorso, ladi, uno dei più grandi esempi di architettura gotica al mondo e celebre monumento storico, patrimonio dell’UNESCO dal 1991, ha riaperto al pubblico con una cerimonia inaugurale a cui hanno partecipato 40 Capi di Stato e con una messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich. Le porte disono state aperte battendo simbolicamente il bastone pastorale sul portale centrale, accompagnate dal suono del grande organo settecentesco.L’inaugurazione ha segnato il termine di una lunga fase di ricostruzione durata(come era stato annunciato dal presidente Macron) e avviata in seguito all’incendio divampato la sera del 15 aprile 2019, che aveva danneggiato gravemente la struttura facendo crollare la copertura in legno e la guglia ottocentesca in stile neogotico progettata da Viollet-le-Duc.