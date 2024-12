Quotidiano.net - Khamenei accusa Israele e Usa di complotto in Siria, dubbi sul futuro della Resistenza

Leggi su Quotidiano.net

"Quanto è accaduto inè il risultato di unordito congiuntamente dae Usa". Un Paese confinante allaha pure avuto un ruolo e lo sta ancora svolgendo. Ma i cospiratori principali sono gli Stati Uniti ed i sionisti": all’indomanifuga da Damasco di Bashar Assad il leader iraniano Ali– che per anni ha sostenuto il suo regime, militarmente ed economicamente – non pare aver niente da rimproverarsi dopo che uno dopo l’altro anche gli altri alleati nella regione (Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen) hanno patito pesanti perdite sotto gli attacchi israeliani. Su X il leader iraniano ha piuttosto recriminato per la scarsa efficienza delle forze armatene. "L’esercito locale ha mostrato debolezza, non c’era niente che avremmo potuto fare in loro vece".