James Tenkorang rinforza la Vigor | fiducia in vista della sfida a Fossombrone

Il colpo di mercato è arrivato, porta il nome di, ora lapensa solo ai risultati. I rossoblu andranno acon un bagaglio carico di: la vittoria al cardiopalma di domenica scorsa è risultata determinante per ricaricare l’ambiente, l’approdo dell’ex attaccante di Fano e Livorno ha fatto il resto. La società ha accontentato la piazza e ovviamente mister Clementi, la morsa delle preoccupazioni si è così allentata e non è detto che sia finita qui. Potrebbe, infatti, arrivare un altro centrocampistal’assenza forzata di Gabbianelli, ma non è detto che si materializzi tutto in pochi giorni. C’è un’altra splendida notizia: il ritorno di Tomba si sta avvicinando. Il centrale di Senigallia, out per un problema alla spalla dalla trasferta di Fermo, si allena a parte da qualche settimana; i passi in avanti sono evidenti e potrebbe, quantomeno, essere convocato in occasione dell’ultima gara del girone di andata contro il Roma City.