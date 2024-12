Lanazione.it - Incontro medici-pazienti all'ospedale San Giovanni di Dio

Firenze, 14 dicembre 2024 – Su iniziativa dell’A.T.Ma.R l’Associazione Toscana Malati Reumatici Onlus sezione di Firenze, nata quasi 30 anni fa, animata da volontari e nata per aiutare e sostenere il malato reumatico, sia nelle strutture sanitarie che sul territorio, si svolgerà mercoledì prossimo 18 dicembre untra. Sede dell’sul tema “Il malato reumatico chiede ascolto.. l’risponde.., sarà l’Aula Montoni dell’Sandi Dio con inizio alle ore 20. L’Associazione si prefigge di promuovere una sensibilizzazione, culturale, il riconoscimento delle malattie reumatiche croniche come malattie sociali, di organizzare incontri formativi come questo di mercoledì, di collaborare con le Istituzioni per migliorare le misure assistenziali preventive e curative.