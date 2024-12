Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il ponte Rantin sull’idrovia Po Brondolo. “Strategico per il Polesine”

Loreo, 14 dicembre 2024 –ieri a Loreo illungo l'idrovia Po. Il nuovo, costato 5,4 milioni di euro – 3,2 della Regione e 2,2 dell'Unione Europea – ha una struttura ad arco, a campata unica e senza pile, lunga 72 metri e larga 13, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia. Il progetto ha visto anche la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, di videosorveglianza e di monitoraggio delle strutture. Il progetto: perché è importante L’idrovia Po-, sulla quale transita la maggior parte del traffico idroviario tra i porti di Cremona e Mantova ed il Mare Adriatico, collega il Po dalla conca di Volta Grimana alla laguna di Venezia in localitàdi Chioggia. È lunga 19 chilometri ed è suddivisa in due parti separate dalle conche di navigazione di Cavanella d’Adige, in corrispondenza dell’attraversamento del fiume Adige.