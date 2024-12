Ilgiorno.it - In prognosi riservata giovane accoltellato

Paura a Rozzano, nella tarda serata di giovedì, quando undi 31 anni, marocchino da poco arrivato in Italia, è stato soccorso in strada da un’ambulanza della Croce viola dopo essere statoalla gamba destra. I sanitari, che hanno giudicato la lesione compatibile con un’aggressione da arma bianca, riferiscono anche di un sanguinamento alla testa. Ilsi trovava all’altezza del civico 13 di via delle Mimose, in corrispondenza di una fermata dei mezzi pubblici, quando è stato raggiunto dall’ambulanza, alle 23.15. Nonostante fosse cosciente, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato all’Humanitas in codice rosso, vista l’abbondante emorragia. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la tenenza dei carabinieri di Rozzano, ora impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a rintracciare gli aggressori.