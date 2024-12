Ilrestodelcarlino.it - In aula il caso Sara Pedri, di scena la difesa di Mereu. “Nessun clima tossico”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 14 dicembre 2024 – In tribunale a Trento per ilscendono in campo le difese dei due imputati. I primi a parlare ieri ina porte chiuse con rito abbreviato sono stati gli avvocati di Liliana, Mario Murgo e Franco Rossi Galante. “Per quanto riguarda la dottoressa, noi abbiamo decisamente escluso che ci sia stato queldi cui ha parlato il pubblico ministero perché la dottoressanon aveva il ruolo per creare una situazione di quel tipo”, ha dichiarato di fronte al giudice Marco Tamburrino l’avvocato Murgo al termine della sua arringa difensiva nell’ambito del procedimento penale per i presunti maltrattamenti nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, che vede imputati l’ex primario Saverio Tateo e la sua ex vice, accusati di maltrattamenti sul lavoro in concorso e in continuazione (entrambi hanno sempre respinto ogni accusa).