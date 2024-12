Danielebartocciblog.it - Il ricordo di Simona Cigana: grande successo ieri in Friuli

mattina a Palazzo Carraro-Menegozzi di Aviano (Pordenone) per il Premio Giornalistico Nazionale2024. L’iniziativa, giunta alla sua 15^ edizione, viene ritenuta come una delle più longeve a livello nazionale. Un’occasione estremamente rilevante per ricordare. Stiamo parlando della giovane giornalista di Aviano, scomparsa all’età di 30 anni mentre esercitava il suo ruolo di cronista sportiva, ritenuta fra le più talentuose delVenezia Giulia. La cerimonia di premiazione si è tenuta nel magnifico Palazzo Carraro-Menegozzi, ad Aviano. Presenti all’evento illustri personalità, autorità e imprenditori. Fra essi Bruno Carraro (Domovip), la vicepresidente dell’Ordine del giornalisti delVenezia Giulia Paola Dalle Molle, Guglielmina Cucci (Assessore Comune Pordenone) e il Sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin.