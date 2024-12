Liberoquotidiano.it - "Il referendum? Ecco quando i giudici possono stopparlo": Legge Calderoli, l'esperto ribalta tutto

La strada per sapere se ilsull'autonomia differenziata si farà o no, spiega Giovanni Guzzetta, professore di Diritto Pubblico all'Università di Tor Vergata, è ancora lunga. «Se il Parlamento corregge il disegno di- e a mio parere basterebbe correggere un solo punto, quello delladelega sui lep- si porrà di nuovo il problema di verificare se questo intervento è sostanziale o no». Quindi se il Parlamento corregge il disegno di, la Cassazione deve tornare a riunirsi? «Sì, per decidere se, a fronte delle modifiche fatte, il quesito è legittimo o no». Partiamo dalla ordinanza della Cassazione, che ha dato il via libera alsull'Autonomia differenziata. Ora cosa succede? «Gli atti vengono trasmessi alla Corte costituzionale che entro il 20 gennaio deve fissare una camera di consiglio per decidere l'ammissibilità del