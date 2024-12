Formiche.net - Il malinteso ruolo economico della cultura. L’opinione di Monti

Dopo decenni di indiscussa contrapposizione,ed economia, negli ultimi anni del secolo scorso, hanno iniziato ad avvicinarsi sempre più, fino a raggiungere oggi, nel nostro Paese, una condizione a dir poco inusuale, con le performance dei Musei misurate in numero di visitatori, e con tutte le alte cariche di governo a ricordarci quanto larappresenti una dimensione essenziale del prodotto interno loro.Questa grande attenzione ai “numeri”non è errata, ma è incredibilmente parziale. E rischia di far confondere uno strumento con un obiettivo, andando ad erodere il reale potenzialeche lapuò generare per il nostro Paese.Prima di procedere è importante sottolineare che questa riflessione si concentra esclusivamente sulla dimensione “economica”, separando nei limiti del possibile, tale dimensione da quella più strettamente umanistica.