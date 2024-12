Hanna Herasimchyk chiamate e messaggi quando era già morta | il piano di Konrad

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Telefonate senza risposta einviati alla compagna, ormai. CosìDaniec, il 43enne polacco arrestato oggi per l’omicidio della compagna, avrebbe tentato di “precostituirsi un alibi”, secondo la gip del tribunale di Milano, Anna Magelli, che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. L’uomo, accusato di aver strangolato a morte la compagna nella notte tra l’11 e il 12 giugno scorsi nel loro appartamento a Pozzuolo Martesana (Milano), avrebbe trascorso poi oltre 24 ore fuori casa, dormendo a bordo del camion che guidava per lavoro. Un’assenza giustificata agli inquirenti con la voglia di “evitare altri litigi”, dopo l’ennesima lite con. All’alba del 13 mattina, però, a suo dire preoccupato dalle mancate risposte della donna (era già), rientra nell’appartamento, dove lei giace sul pavimento tra il soggiorno-cucina e il corridoio, senza vita e con lividi sul corpo.