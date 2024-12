Forza Italia in piazza | No aumento Irpef introdotto da Giani

Leggi su Corrieretoscano.it

MUGELLO –in: “Nodainin Mugello sabato 14 dicembre. Gazebo per raccolta firme a Dicomano, Barberino di Mugello e Borgo San Lorenzo.E a Firenze sabato 14 dicembre riunione dei dipartimenti ambiente e sanità del partito guidato dal leader nazionale Tajani, vicepremier del Governo Meloni. “per la Toscana 2025”La mobilitazione, spiegacol coordinatore toscano Marco Stella, capogruppo del partito in Consiglio regionale della Toscana, “punta a fermare l’dell’daper coprire i 400 milioni di euro di deficit nella sanità toscana. Questo, che colpisce soprattutto chi guadagna più di 28.000 euro, rappresenta un salasso per il ceto medio e le famiglie, senza alcun miglioramento dei servizi sanitari, che rimangono caratterizzati da lunghe liste di attesa e una privatizzazione sempre più marcata”.