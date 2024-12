Anteprima24.it - Dramma familiare, bimba di quattro anni cade dalla scala a chiocciola e muore

Tempo di lettura: < 1 minutoEra in procinto di essere affidata alla nonna, su decisione del Tribunale dei minorenni, la bambina dimorta dopo essere caduta da unaa Tufino, in provincia di Napoli, nell’abitazione degli zii.La piccola era stata allontanata dai genitori ed affidata temporaneamente ai servizi sociali, con collocamento presso la zia, ma sembra che anche questa soluzione non fosse soddisfacente, anche a causa della litigiosità. Al punto che, riferiscono fonti informate, il Tribunale dei minorenni era in procinto di collocare lapresso la nonna. L'articolodiproviene da Anteprima24.it.