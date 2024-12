Lanazione.it - Cortona, il consiglio comunale di venerdì 20 dicembre

Arezzo, 142024 –, ildi20Sedici punti all’ordine del giorno fra cui il bilancio di previsione È convocato per202024 alle ore 15,30 ildi. Sono 16 i punti all’ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni. A seguire sarà esaminato l’atto di indirizzo del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia avente per oggetto la sicurezza degli operatori sanitari. Il sindaco presenterà e metterà ai voti il Dup, Documento unico di programmazione, l’aliquota addizionale Irpef per il 2025, la modifica del regolamento per la disciplina dell’Imu, l’imposta municipale propria e la modifica del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.