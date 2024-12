Coppa del Mondo Snowboard Cross, Lorenzo Sommariva è terzo a Cervinia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 dicembre 2024 – Arriva l'ottavo podio per, in carriera, nel massimo circuito delladeldi. L'Azzurro ha vinto la prima tappa stagionale sulle nevi di casa a. E' uno splendidoposto.Dopo il 27esimo posto avuto nelle qualificazioni, l'atleta tricolore ha risalito la classifica fino al seconedoe posto dagli ottavi di finale alle semifinali.Ha vinto la gara l'austriaco Jakob Dusek. Secondo è stato l'australiano Cameron Bolton.Nella competizione femminile, Michela Moioli ha debuttato con l'ottavo posto (quarta nella Small Final).Foto fisi.org