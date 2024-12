Ilnapolista.it - Conte ha agitato le acque con una conferenza surreale in cui non ha risposto alle domande (Repubblica)

halecon unain cui non ha)La nondiovviamente fa discutere. Ne scriveNapoli con Marco Azzi:Di apprezzabile c’è la sua idiosincrasia per le sconfitte, che è tipica dei vincenti. Ma gli 8 minuti con cui ha liquidato in fretta ognuna delle(nove, per la precisione) che gli sono state rivolte, durante ladi ieri pomeriggio a Castel Volturno, non diventeranno un altro primato nella carriera eccellente di Antonio: al di là delle legittime tensioni del momento. Il Napoli è reduce infatti dai due ko ravvicinati contro la Lazio – pagati con l’uscita dalla Coppa Italia e col sorpasso subito dall’Atalanta al vertice della classifica del campionato – e l’improvvisa frenata ha reso giocoforza difficile la marcia di avvicinamento degli azzurri verso la trasferta di oggi (ore 18) a Udine.