Calciomercato.it - Clausola da 20 milioni: l’Inter programma il colpo, c’è pure la data

Dalla Germania trapelano ulteriori aggiornamenti in merito al futuro di un calciatore accostato anche ai nerazzurri di Inzaghi: le ultimissimeReduce dal passo falso di Leverkusen,è chiamata ad un riscatto immediato in campionato. Il ritmo sostenuto imposto dall’Atalanta di Gasperini impone una risposta importante da parte di Thuram e compagni, attesi dalla sfida contro la lanciatissima Lazio di Baroni. L’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, però, mette i nerazzurri nelle condizioni di scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare lo scacchiere di Inzaghi.da 20il, c’èla(LaPresse) – Calciomercato.itDel resto, non sono pochi i profili sui quali Marotta ha da tempo messo gli occhi.