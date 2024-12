Anteprima24.it - Casertana confusa e sfortunata: perde col Trapani con un solo tiro subito in porta

Tempo di lettura: 3 minutiAl Pinto c’è il solito piglio e l’entusiasmo dei tre punti guadagnati a Crotone: lanon ha timori reverenziali e i tifosi non si lasciano intimorire dalla pioggia; ad onor di cronaca, neanche gli irriducibili trapanesi: a Caserta, si presentano circa in trenta. Iori ritrova Heinz, mentre Deli è in panchina; confermato Carretta unica punta, con Damian e Proia a suo supporto, Fabbri a sinistra al posto dello squalificato Falasca, e Zanellati in. Ilperò torna in Sicilia con una vittoria che significa nuova linfa per la corsa ai playoff. I padroni di casa sono sembrati molto frettolosi nel secondo tempo, che è stata causa – più di una volta – di palle perse in fase di impostazione, due delle quali sono scaturite la rete che ha deciso la partita, e l’espulsione di Kontek.