Thesocialpost.it - Capodanno, cosa fare e dove andare: 10 idee davvero alternative

Leggi su Thesocialpost.it

Ci siamo, ogni anno la stessa storia:facciamo aandiamo? E alla fine si resta sempre un po’ delusi. Ecco allora che Clelia Torelli, su Grazia, ha proposto 10particolari per chi ha una sola priorità: stare lontano dal caos e passare una fine e un inizio annoalternativi. C’è chi preferisce trascorrere le feste in famiglia, chi ama le tradizionali giocate a carte con parenti e amici; c’è persino chi ilproprio non lo sopporta e chi invece lo attende per un anno intero, per scatenarsi e gettarsi alle spalle l’anno vecchio e dare il benvenuto a quello nuovo. Vediamo quindi qualche ideaparticolare e alternativa, da ricordare e raccontare per sempre.Leggi anche: Google Maps: ecco come attivare l’avviso sugli autovelox1 – La prima proposta èsuggestiva: passare ilin catamarano.