Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie c. Forlì-Santa Sofia al memorial Velez

Un derby valido per la coppa Alfonso. Oggi pomeriggio, alle ore 17, ilospita l’Oleodinamicanella gara valida per gli ottavi di finale del trofeo dedicato a uno dei pionieri del ‘calcetto’ regionale al quale prendono parte le formazioni emiliano-romagnole diC1 e C2. I biancorossi, dopo tre successi in campionato, sono intenzionati a confermare il buon momento. Quanto al, attualmente a metà classifica in C2, è reduce dal successo della settimana scorsa in trasferta per 3-4 sul campo del Città del Rubicone (3 reti di Ruggeri e una di Casamenti) che le ha permesso ai bidentini di qualificarsi ai quarti di finale della coppa Emilia-Romagna di C2. Per ilOggi in campo anche la PolisportivaMaria Nuova, anch’essa di C2, nel match interno (14.