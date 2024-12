.com - Cagliari-Atalanta 0-1, gol di Zaniolo: nerazzurri provano la fuga

(Adnkronos) – Decima vittoria di fila dell’che oggi 14 dicembre si impone 1-0 agrazie e un gol dial 66? e allunga in vetta alla classifica di Serie A. Isoffrono nella prima frazione ma crescono nella ripresa e riescono a domare la squadra rossoblù anche grazie a un eccellente Carnesecchi. Gli orobici sono sempre più primi in classifica con 37 punti, +5 sul Napoli impegnato alle 18 a Udine. I sardi restano invece fermi a quota 14 in 15/a posizione. Primo tempo in sofferenza per la ‘Dea’ che si rende raramente pericolosa, se non per un sinistro di Brescianini a fil di palo al 20?. Nel finale della prima frazione sale la spinta dei rossoblù. Prima chiedono un rigore per fallo di mano di Kossounou su cross di Deiola, poi chiamano Carnesecchi a un triplice intervento al 39?.