Brescia indignazione per la parata neofascista in centro La sindaca Castelletti | Grave succeda nella città della strage di piazza della Loggia

Al grido di “è nostra e ci appartiene”, circa cinquecento persone hanno sfilato venerdì sera per le vielombarda sventolando bandiere tricolori. Il corteo, promosso da “forze identitarie” legate all’estrema destra, ha mostrato striscioni con slogan come “Difendi la tua” e “Alcunini non si arrendono”. La manifestazione, che ha attraversato ilcittadino, è stata documentata da numerosi video e foto condivisi sui social, ed era stata preannunciata nel gruppo social “aini”. Non sono stati registrati incidenti. Tuttavia, l’evento ha suscitato forte.Ladi, Laura, ha condannato la vicenda: “Il corteo di neofascisti che ha diffuso messaggi di odio per le strade dinon ha fortunatamente attirato i proseliti sperati dagli organizzatori.