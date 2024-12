Lanazione.it - Bove, eccolo al Viola Park. L'abbraccio ai compagni, l'inizio di una nuova vita

Firenze, 14 dicembre 2024 - Tredici giorni dopo rilì, a casa sua. Dentro la casa della Fiorentina. Edoardoieri sera ha lasciato l'ospedale di Careggi ed è rientrato nella propria abitazione nel centro di Firenze dove vive con la fidanzata Martina. Stamani una breve passeggiata proprio per le vie del centro e prima di pranzo si è presentato al cancello secondario del. Lì dove calciatori e staff entrano ed escono con le loro auto. Sorridente, Edoardo è stato accompagnato. Lo aspettavano tutti per il pranzo. L', dirigenti e staff con ancora un po' di commozione sul volto. Ma il peggio è passato davvero.ha seguito l'allenamento pomeridiano dei suoie ha contribuito senz'altro a caricarli in vista del derby dell'Appennino di domani pomeriggio contro il Bologna.