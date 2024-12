Sport.quotidiano.net - Basket dr1. L’Aics vuole correre. Lo Scirea cerca riscatto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tornano stasera in campo le due formazioni forlivesi di Divisione Regionale 1 per la seconda giornata del girone di ritorno. Sfida insidiosa per, che alle 18.30 al Villa Romiti ospita il Tiberius Rimini, forte formazione che nelle ultime settimane ha avuto un andamento decisamente altalenante. I riminesi sotto le plance possono contare su tre tenori di alto livello come Calegari, Serpieri e Gamberini (seppur quest’ultimo non al meglio), mentre tra gli esterni occorrerà fare i conti con l’esperienza di Bernabini e con la verve di Buo, Nuvoli e Del Fabbro. Per Gardini e compagni, un successo consoliderebbe un posto tra le prime cinque del torneo. Alle 21, invece, il Gaetanosarà a Cesena per provare a riscattare la scoppola infrasettimanale subita nel recupero contro(84-57): per farlo occorrerà fermare le tante bocche da fuoco sugli esterni, tra cui gli ex Montaguti e Rossi.