Notizie.com - Atreju, Giorgia Meloni attesa ma Elly Schlein l’attacca: fischi per Maiorino e Berlinguer, ma è il trionfo per le donne

Leggi su Notizie.com

Il dibattito diha visto protagonista anche la Premier, che è stata attaccata senza giri di parole da. Intanto arrivano iper.Nonostante questo è stato unper lecon tantissime presenze e la possibilità di partecipare al dibattito.ma(ANSA) Notizie.comOggi era il grande giorno dell’arrivo di, presidente del Consiglio, adnota manifestazione che dal 1998 viene messa in scena ogni anno a Roma dall’organizzazione giovanile dei partiti di destra italiani. Proprio in queste ore però la segretaria del Pd,, ha deciso di sganciare un pesante attacco nei confronti sia della leader di Fratelli d’Italia che ha alzato un polverone.“Adva in scena il favoloso mondo della, con trovate propagandistiche che raccontano che il paese va a gonfie vele.