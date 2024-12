Arriva High School Talent, concorso musicale dedicato a studenti

Leggi su Ildenaro.it

Il Comune di Napoli, in collaborazione con Gedi Srl e Camp Academy, lanciano, ilai giovanii delle scuole superiori. Ilè aperto agliiscritti per l’anno scolastico 2024/2025 e prevede diverse categorie, pensate per accogliere tutti gli appassionati di musica: cantautori, inediti e cover, in italiano e napoletano; band, inediti e cover, in italiano; musicisti, chitarristi, pianisti, bassisti, batteristi; dj, uno spazioai creatori di mix indimenticabili. «Le selezioni si svolgeranno nel secondo semestre scolastico, con un evento finale che includerà esibizioni dal vivo, ospiti speciali e una festa all’insegna della musica e delo – si legge in una nota – I vincitori riceveranno in premio la produzione di un singolo e borse di studio per corsi di laurea in musica».