Ilrestodelcarlino.it - Amministratore di condominio condannato per ammanco di 40mila euro a Ancona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cambianodiperché poco presente alle necessità del palazzo e alle esigenze dei condomini e scoprono che si intascava i soldi delle utenze che loro versavano nel conto corrente comune. Undi quasiin poco più di un anno. Per un pelo non hanno rischiato il distacco del riscaldamento, un impianto condominiale. A rimanere con un palmo di naso sono stati gli inquilini di una palazzina in via Toti, nel quartiere Adriatico. Passando le carte e i documenti al nuovoquesto si era accorto che nei conti i numeri non portavano. I condomini, in tranche diverse, avevano versato, tra giugno del 2018 e settembre del 2019, diverse quote per le spese comuni fatte sia per avere una polizia assicurativa sull’immobile, la pulizia degli impianti fognari, alcune utenze sulla luce e altre spese correnti.