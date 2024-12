.com - WindTre e il comune di Polignano a mare insieme verso la smart city

, 13 dicembre –e ildihanno siglato il protocollo d’intesa per il percorsocon l’obiettivo di accrescere le competenze tecnologiche dell’amministrazione e progettare soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese del territorio. Il, con i suoi 17.000 abitanti, ha una forte vocazione turistica e accoglie visitatori da tutto il mondo grazie alle sue peculiarità storiche e paesaggistiche.Efficienza energetica, digitalizzazione dei processi decisionali in ambito turistico, servizi di mobilità intelligente e tutela dell’ambiente attral’utilizzo dei Big Data Analytics sono solo alcune delle aree di maggior interesse per le qualisi propone di supportare ilin questo percorso di cambiamento.“Siamo felici di collaborare con ilnella trasformazione digitale e sostenibile della città”, afferma Domenico Veltri, Regional Manager Direct Sales South 2 di