Oasport.it - Volely femminile, Novara-Scandicci chiude il girone di andata di A1! Si completa la griglia di Coppa Italia

Leggi su Oasport.it

Solo cinque partite in programma nell’ultima giornata didella serie A di volley. A causa della concomitanza con il Mondiale per Club in programma la prossima settimana, Milano-Chieri 3-1 e Perugia-Conegliano 0-3 sono stati gli anticipi di questo turno giocati ad ottobre e dunque, dopo un paio di mesi con la partita in più, si pareggiano le partite giocate da tutte le squadre e al termine di questa giornata si potrà stilare ladei quarti di finale di. Le certezze riguardano il primo e il secondo posto, già assegnati a Conegliano e, il sesto posto di Chieri e il settimo posto di Bergamo, che dunque se la vedrà connei quarti di. Per il resto ancora tutto da decidere nelle cinque partite in programma oggi.I fari sono puntati su Firenze (PalaWanny) dove va in scena il big match di chiusura dell’tra la Savino del Bene, già certa del secondo posto ma non per questo sazia, visto che ha la possibilità di distanziare Milano nella corsa al posto d’onore, e la Igor Gorgonzolache, con un 3-0 sul campo delle toscane, scalzerebbe addirittura la Numia Milano dal terzo posto.