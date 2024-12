Ilfattoquotidiano.it - “Vogliamo prendere per la pelle del cu*o e dare un calcio nel sedere a chi occupa le case degli anziani”: l’intervento di Delmastro ad Atreju

“Dalla sera alla mattina ho scoperto di essere liberticida perché il Dl Sicurezza sarebbe liberticida. Io più banalmente penso che noi tuteliamo l’Italia reale e normale di chi vuole i suoi diritti, vuole lavorare, vuole affermarsi nella vita”. Così il sottosegretario alla Giustizia, Andrea, durante il suo intervento adnel corso del dibattito intitolato “Tra abusi e soprusi: un modello per combattere i ‘ladri di’ La via italiana per garantire la proprietà privata”, attaccando poi la sinistra che fa “zioni e blocchi”.Parlando dellezioni delleha proseguito: “Noitutelare il legittimo proprietario di una casa – ha spiegato -. Oggi un anziano va fare una lunga degenza in ospedale ma non si predella malattia ma se quella casa, frutto dei risparmi di una vita, sarà ancora sua.