Nerdpool.it - Virtua Fighter 5 R.E.V.O. è il nuovo titolo della storica saga

Leggi su Nerdpool.it

Il giorno successivo al suo annuncio, SEGA ha fatto subito chiarezza sul. Il prossimosarà5 R.E.V.O. e verrà reso disponibile su Steam il 28 gennaio 2025, ma è già disponibile per il preordine. Inoltre, per festeggiare il ritorno dell’iconicasarà possibile partecipare a un open beta test a partire da oggi.I bonus preorder e l’edizione specialeIl bonus di pre-ordine “Sega Hardware Customization Item 3-Piece Set” include hardware classico Sega come contenuto di gioco per la personalizzazione dei personaggi. Questi oggetti includono il Sega Mega Drive, il Sega Saturn e il Dreamcast. Tutti gli oggetti possono essere equipaggiati sul dorso di tutti i 19 personaggi dal menu di personalizzazione.5 R.E.V.O 30th Anniversary Edition commemora i tre decenni di, il primo gioco di combattimento 3D al mondo.