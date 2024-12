Gqitalia.it - Tutto sul primo anime del Signore degli Anelli, a partire dalla guerra dei Rohirrim

Leggi su Gqitalia.it

Al cinema il nostro 2025 si aprirà con Il. Si tratta di un altro reboot della trilogia originale? Beh, le versioni estese e rimasterizzate della trilogia diretta da Peter Jackson (La Compagnia dell'Anello, del 2001, Le Due Torri, del 2002 e Il Ritorno del Re, del 2003) hanno appena lasciato i cinema per la penultima volta, dato che Warner Bros. non si stanca mai di riproporle. A Capodanno, però, scopriremo anche un nuovo lungometraggio ambientato nella Terra di Mezzo, ildopo Lo Hobbit - La Battaglia delle cinque armate (2014). Si intitola Il: Ladeie, sì, la prima reazione è chiedersi ci siano costoro.Isono i cavalieri di Rohan, un paese di guerrieri e pastori famoso per la sua alleanza con Gondor, che Peter Jackson ha saputo sfruttare al meglio nei suoi film.