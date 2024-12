.com - Torture e abusi su giovani autistici a Roma: 7 arresti

Leggi su .com

Diversi episodi di violenze fisiche e psicologiche supazientie con ritardi psicomotori, sono emersi dall’indagine dettagliata che ha portato all’arresto di sette operatori socio-sanitari presso il Centro di Educazione Motoria (Cem) della Croce Rossa di via Ramazzini,. Le vittime principali, un uomo e una donna, sono state sottoposte a ripetute vessazioni e maltrattamenti, culminando in due accuse di tortura. L’indagine, avviata dopo una denuncia, si è avvalsa di intercettazioni e riprese video che documentano chiaramente gliavvenuti tra giugno e ottobre 2023.Gli episodi di violenza su paziential Centro CemLe violenze su pazientisi sono protratte per mesi e hanno coinvolto pazienti in condizioni di estrema vulnerabilità. Come riporta il Messaggero, una giovane donna di 26 anni, identificata come “Martina” per proteggere la sua identità, è stata vittima di gravifisici e psicologici.