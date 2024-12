Oasport.it - Tennis, Jack Draper si ferma nella post-season: cosa è successo al giocatore britannico

deve fare i conti nuovamente con i suoi problemi fisici. Il n.15 del mondo è stato costretto arsi, mentre si preparava per la, in vista degli Australian Open 2024. Il problema non è di poco conto a quanto pare, in quanto ilta ha lamentato problemi all’anca.Non è un caso che in un primo momentoavrebbe dovuto allenarsi insieme a Carlos Alcaraz in Spagna, ma queste criticità ne hanno impedito lo sviluppo del programma originario. Per questa ragione, il funambolo di Murcia è stato costretto a sostituire il suo partnerpreparazione con l’azzurro Flavio Cobolli,che tra l’altro era già avvenuta a fine 2023.Grande amarezza nelle parole delta del Regno Unito a Sky Sports UK: “Ho lavorato duramente nelle ultime due settimane, sperando di migliorare in vista dell’anno prossimo.