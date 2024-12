Spazionapoli.it - Sorteggi Mondiali 2026, il girone dell’Italia: svelate le avversarie per la qualificazione

Svolti ideidel, svelato ilcon tutte ledegli azzurri: sarà decisiva la Nations League Questa mattina sono statiati i gironi diaidele anche l’Italia è stata assoluta protagonista. Gli azzurri non ne giocano uno dal 2014, da lì due mancate partecipazioni nel 2018 e nel 2022. Nel mezzo un Europeo vinto nel 2020 e una debacle nell’ultimo torneo la scorsa estate. Ora bisognerà voltare pagina e puntare ad essere presenti in America tra due anni.Decisiva, per quest’anno, la fase a gironi della Nations League che è servita anche a determinare le teste di serie in vista delo per le qualificazioni al Mondiale delle nazionali europee: sono teste di serie le 8 che si sono qualificate ai quarti (le prime due di ognuno dei 4 gironi della Lega A) più le migliori quattro del ranking Fifa di novembre che non sono arrivate nelle prime due del proprio gruppo.