Snowboardcross, Michela Moioli ottava nelle qualificazioni a Cervinia, avanti anche Francesia Boirai

Comincia con il piede giusto la Coppa del Mondo 2024-2025 diper. L’azzurra al primo colpo riesce a qualificarsi per la fase finale della gara casalinga digrazie all’ottavo tempo (44?85) fatto registrare durante la prima discesa e prendendosi così il pass per l’eliminazione diretta di domani mattina.Seconda run che è stata favorevole a un’altra azzurra che è riuscita a qualificarsi per la prossima fase: si tratta di Lisache, dopo il quattordicesimo tempo della prima discesa (45?43), ha staccato il quinto crono al secondo tentativo migliorandosi in maniera significativa (45?14).Eliminate invece le altre azzurre al via: Sofia Belingheri chiude in ventesima posizione con il tempo di 45?66, Marika Savoldelli è 21a con il crono di 45?70, mentre Caterina Carpano è 26a con il tempo di 46?19.