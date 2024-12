Siria Cnn | La Russia prepara il ritiro delle truppe dal Paese

Leggi su Open.online

Stando alle immagini satellitari raccolte da Maxar oggi, venerdì 13 dicembre, lasi starebbendo a ritirare ledalla. Lo rivela la Cnn secondo cui Mosca – per decenni la più forte alleata della famiglia Assad – sembra stia cercando endo gli aerei in partenza dalle sue basi militari nel. Presso la base aerea russa di Khmeimim, fuori Latakia, sulla costa mediterranea dellanord-occidentale – scrive il media Usa – erano presenti due velivoli da trasporto militare pesante An-124, entrambi con il muso sollevato, a indicare che sono pronti a imbarcare il carico. Mentre un elicottero d’attacco Ka-52 sarebbe stato smantellato probabilmente per il trasporto. Nel frattempo, parti di un’unità di difesa aerea S-400, un sistema missilistico terra-aria russo, sono impacchettate per essere ritirate.