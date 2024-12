Lanazione.it - San Silvestro nel Borgo dei Borghi. AbbaDream e i fuochi d’artificio

Come da tradizione sarà in grande il Sana Peccioli, all’insegna delle immortali canzoni degli Abba, iconica band svedese che fa sognare generazioni da lustri e lustri. È in arrivo una serata di divertimento per i pecciolesi e per tutti coloro che decideranno di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno neldei. La sera del 31 dicembre, infatti, per salutare il 2024, l’amministrazione comunale propone, come di consueto, un’occasione di musica e ballo in piazza del Popolo. La festa prenderà il via alle 22.30, quando dal palco la platea verrà animata con la musica e i colori della tribute band degli, molto conosciuta e apprezzata. Allo scoccare della mezzanotte tornano poi i tanto attesi, che si potranno ammirare dalla terrazza del Palazzo Senza Tempo.