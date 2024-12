Ilrestodelcarlino.it - Ruggi, l’avvistamento: “Era insieme a un gruppo di giovani senzatetto. In mensa niente di strano”

Modena, 13 dicembre 2024 – “È venuta qui Daniela. Era fine ottobre ed era in compagnia di alcune persone: ragazzi tra i 25 e i 30 anni che vivono ai margini e che conosciamo: solitamente dormono nei casolari abbandonati. Non hanno trascorsi delinquenziali e non sono segnalati per uso di sostanze ma da quel giorno non abbiamo più visto né Daniela né i ragazzi”. A parlare è Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta che conferma quanto il coordinatore dell’accoglienza, ieri, ha dichiarato su queste pagine. L’operatore, infatti, era certo di aver avvistato Daniela, 31 anni, scomparsa da Vitriola di Montefiorino, dopo il 20 settembre proprio all’interno delladi Porta Aperta. “Aveva una giacca pesante poiché c’era già freddo – conferma Caldana –. Parliamo di fine ottobre e Daniela stava consumando un pasto.