Reginaldo a Punto C | Biancolino ha portato la giusta mentalità

Tempo di lettura: 2 minuti“Con Sounas e Liotti ho vinto il campionato alla Reggina, due bravissimi ragazzi ma anche forti, conosco bene anche Cionek. Mi dispiace per Pazienza, avrà modo di rifarsi è buon tecnico. E’ chiaro che ci si aspettava di più da lui ad Avellino ma sono contento che sia subentrato un Raffaele“: così si è espresso, ex attaccante tra le altre di Parma e Siena, nel corso di “C“, appuntamento del giovedì sera (ore 19) su Anteprima24.“Lo scorso anno quando ero al Real Casalnuovo in Serie D ho affrontato la Primavera diin amichevole – racconta– Giocavano bene. Ha porta la sua idea di gioco dei giovani in prima squadra, i giocatori lo hanno seguito. Ripeto sono contento per lui, una persona che vive nel mondo del calcio come noi da tanti anni possa cominciare a far bene anche come allenatore”.