Perché sull'albero di Natale di Chiara Ferragni c'è un addobbo con Fedez

I fan più attenti hanno notato un dettaglio nell’albero dicheha mostrato sul suo account Instagram: unrisalente al2023 con le figurine sue, dei figli Leone e Vittoria, del cane Paloma e dell’ormai ex marito, da cui si è separata nel marzo di quest’anno.Un particolare per cui molti hanno chiesto spiegazioni, visto che sono diversi i followers dell’imprenditrice digitale che sperano in un ritorno dei “Ferragnez”; il tutto proprio mentre il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione tra, mentre nei prossimi mesi, come spiegato dai legali della ex coppia, sarà formalizzato anche il divorzio.“Per i figli questo e altro”, ha risposto, lasciando così intendere che la scelta di mettere l’di famiglia fosse un modo per accontentare le richieste dei bambini.